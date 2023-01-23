Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який зараз працює у "Сніданку з 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклав миле фото із дружиною та розповів про День соборності України.

Схоже Юрій на вихідні відвіз Катю Осадчу на Львівщину, де вони відвідали цікаву локацію із давньою церквою. На згадку телеведучі зробили селфі на тлі храму. Перед камерою Юрій та Катя позують у скромному темному вбранні, вони стримано посміхаються до камери.

У підписі до публікації Горбунов написав: "Ми єдині! В одній, Великій, вільній країні! Українці об‘єднані силою духу, сміливістю і любов‘ю до Батьківщини! І церкви на Заході, де ми зараз, і собори на Сході і Центрі, несуть в собі історію українців, в яких завжди була одна мета! З Днем Соборності!".

Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію шоумена:

"Слава Богу, що ви разом, щиро".

"Як ви гарні".

"Зі святом".

"Як же ви гарні. Люблю вашу родину".

"Хороша пара, наші улюбленці".

"Дуже гарне фото! Вітаю зі святом!".

"З Днем соборності! Слава Україні!"

"Гарна пара ви, Катруся з Юрою. Дякую за чудовий приклад".

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