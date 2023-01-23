Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который сейчас работает в "Сніданку з 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложил милое фото с женой и рассказал о Дне соборности Украины.

Похоже Юрий на выходные увез Катю Осадчую на Львовщину, где они посетили интересную локацию с древней церковью. На память телеведущие сделали селфи на фоне этого храма. Перед камерой Юрий и Катя позируют в скромных темных нарядах, они сдержанно улыбаются в камеру.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Мы единые! В одной, Великой, свободной стране! Украинцы объединены силой духа, смелостью и любовью к Родине! И церкви на Западе, где мы сейчас, и соборы на Востоке и Центре, несут в себе историю украинцев, у которых всегда была одна цель!".

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена:

"Слава Богу, что вы вместе, искренне".

"Как вы хороши".

"С праздником".

"Как же вы хороши. Обожаю вашу семью".

"Хорошая пара, наши любимцы".

"Очень красивое фото! Поздравляю с праздником!".

"С Днем соборности! Слава Украине!".

"Красивая пара вы, Катенька с Юрой. Спасибо за замечательный пример".

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