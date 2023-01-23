17 січня Катерині Кухар виповнився 41 рік. Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася домашнім відео, на якому задуває свічки на торті, а потім ложкою їсть його, поки донька Анастасія з засудженням дивиться на неї.
"— Коли у мене стрес, я завжди їм.
— Ти їсиш постійно…
— У мене постійно стрес!
P.S. Друзі, дякую вам всім за привітання. В День Народження був такий настрій… що хотілось сховатися, тому взяла невеличкий ретріт. Але діти все одно влаштували свято і натягнули корону…🙈👑Найближчим часом обов’язково закрию повідомлення у месенджерах і кожному відповім. Всіх люблю 🤍", — написала балерина.
"Катю, щирі вітання! 💋 💋💋", — приєдналася до привітань співачка Наталія Моглилевська.
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Шанувальники Катерини Кухар також підтримали артистку в коментарях:
"Мила Катя, з днем нарождениям! Мирного неба, любові та світла у сердці. Люблю та сумую ❤️😘";
"І оце не соромно ??😂 Звісно це жарт 🤭Іноді мамі можна віддати все….навіть коли ти і дитина";
"Ви чудова і прекрасна у будь-який ситуації)❤️";
"З Днем народження! Доня красуня росте!😍".
Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.