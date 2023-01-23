17 января Екатерине Кухар исполнился 41 год. В этот раз на своей странице в Instagram звезда поделилась домашним видео, на котором задувает свечи на торте, а затем ложкой ест его, пока дочь Анастасия с осуждением смотрит на нее.
- Когда у меня стресс, я всегда ем.
- Ты ешь постоянно...
- У меня постоянно стресс!
PS Друзья, спасибо вам всем за поздравления. В День Рождения было такое настроение… что хотелось спрятаться, потому взяла небольшой ретрит. Но дети все равно устроили праздник и натянули корону… В ближайшее время обязательно закрою сообщения в мессенджерах и каждому отвечу. Всех люблю 🤍", - написала балерина.
"Катя, искренние поздравления! 💋 💋💋", - присоединилась к поздравлениям певица Наталья Моглилевская.
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Поклонники Екатерины Кухар также поддержали артистку в комментариях:
"Милая Катя, с днем рождения! Мирного неба, любви и света в сердце. Люблю и скучаю ❤️😘";
"И это не стыдно?? 😂 Конечно это шутка 🤭Иногда маме можно отдать все….даже когда ты и ребенок";
"Вы восхитительна и прекрасна в любой ситуации)❤️";
"С Днем рождения! Доченька красавица растет! 😍".
Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.