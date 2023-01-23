Один із товаришів Даніеля Салема отримав серйозне поранення і йому намагалися надати першу допомогу.

Телеведучий Даніель Салем, який нині служить у лавах ЗСУ, час від часу ділиться з шанувальниками кадрами з передової. Одне з таких відео в Instagram ведучого довело його передплатників до сліз. Зокрема, він показав, як плив у човні разом із побратимами одразу після бойового завдання.

Один із товаришів Даніеля Салема отримав серйозне поранення і йому намагалися надати першу допомогу. Саме в цей складний момент військовослужбовці заспівали гімн України для підняття бойового духу побратима.

"Контактна битва не завжди проходить гладко! Але наш дух не зламати! сьогодні оркам було не солодко! Люблю тебе, Україно!", - написав під відео Даніель Салем.

Щемливі кадри з передової не змогли залишити байдужих і довели шанувальників шоумена до сліз: "Низький Вам уклін! Ви наша гордість і опора", "Сльози на очах: ​​(Наші хлопці найкращі", "Нехай усі рани заживуть якнайшвидше! Низький уклін) за все що ти робиш!", "Господи, врятуй і збережи наших захисників. Дух захисників не зламати", "Обіймаю міцно! Бережіть себе, ви нам потрібні!!!".

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю донькою.

Як Politeka повідомляла, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення росії.