Один из товарищей Даниэля Салема получил серьезное ранение и ему пытались оказать первую помощь.

Телеведущий Даниэль Салем, который сейчас служит в рядах ВСУ, время от времени делится с поклонниками кадрами с передовой. Одно из таких видео в Instagram ведущего довело его подписчиков до слез. В частности, он показал, как плыл в лодке вместе с побратимами сразу после боевого задания.

Один из товарищей Даниэля Салема получил серьезное ранение и ему пытались оказать первую помощь. Именно в этот сложный момент военнослужащие спели гимн Украины для поднятия боевого духа побратима.

"Контактное сражение не всегда проходит гладко! Но наш дух не сломать! Сегодня оркам было не сладко! Люблю тебя, Украина!", — написал под видео Даниэль Салем.

Щемящие кадры из передовой не смогли оставить равнодушных и довели поклонников шоумена до слез: "Низкий Вам поклон! Вы наша гордость и опора", "Слезы на глазах:( Наши парни самые лучшие", "Пусть все раны заживут как можно скорее! Низкий поклон за все что ты делаешь!", "Господи, спаси и сохрани наших защитников. Дух защитников не сломать", "Обнимаю крепко! Берегите себя,вы нам нужны!!!".

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.