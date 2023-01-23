Як пише Politeka.net , Олександра Мудра після фіналу розповіла про проект багато цікавого, особливо про справжню поведінку Топольського. Навіть переможниця проекту висловилася про самозакоханість та негідну поведінку чоловіка.

На цей раз Олександра вирішила показати уривок, знятий перед фіналом. Дівчина тоді знайомилася з батьками і помітила - вона справді вміє сподобатися їм.

"Що я можу зробити, якщо це дійсно так?" – написала Мудра.

У мережі висловили свою думку:

«З першого дня була моєю фавориткою, в дуже типах схожий з Шерон Стоун); Така фотогігієнічна була б крута актриса; Слава Богу вибрав не тебе 😂

Саша ти найкраща! Завжди піднімаєш настрій! Красива красуня! 🙌; А що Алекс свою сторінку видалив?? Образився на всіх чи що?; За реакцією мами Алекса, дружини Грицьки я б не сказала, що прямий Саша "вміє" подобатися».

Олександра показала незвичайний образ у прозорому вбранні, поділившись фото у своєму блозі.

"Крім того, ваша неприємна, демонічна сторона може бути частиною тієї іскри, яка робить вас творчим, веселим та енергійним. Хоча цей бік може бути нелегко контролювати або з нею жити, ви можете спробувати використати цю негативну енергію з гарною метою", - написала зірка у своєму блозі.

Нагадаємо, Мудрая, яка програла на "Холостяку", впевнено порівняла себе з провідним Решетником.

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