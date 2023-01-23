Как пишет Politeka.net, Александра Мудрая после финала рассказала о проекте много интересного, особенно о настоящем поведение Топольского. Даже победительница проекта высказалась о самовлюбленности и недостойном поведении мужчины.

В этот раз Александра решила показать отрывок, заснятый перед финалом. Девушка тогда знакомилась с родителями и подметила - она правда умеет понравиться им.

«Что я могу сделать, если это действительно так?» - написала Мудрая.

В сети выразили свое мнение:

«С первого дня была моей фавориткой, очень типах схож с Шэрон Стоун); Такая фотогигиеничная была бы крутая актриса; Слава Богу выбрал не тебя😂

Саша ты самая лучшая! Всегда поднимаешь настроение! Красивая красавица! 🙌; А че Алекс свою страницу удалил?? Обиделся на всех что ли?; По реакции мамы Алекса, жены Гриши я бы не сказала, что прям Саша "умеет" нравиться».

Александра показала необычный образ в прозрачном наряде, поделившись фото в своем блоге.

"Кроме того, ваша неприятная, демоническая сторона может быть частью той искры, которая делает вас творческим, веселым и энергичным. Хотя эту сторону может быть нелегко контролировать или с ней жить, вы можете попытаться использовать эту негативную энергию в хороших целях", - написала звезда в своем блоге.

Напомним, проигравшая на "Холостяке" Мудрая уверенно сравнила себя с ведущим Решетником

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский раскрыл, какими способами держит себя в форме:

Также Politeka писала, что Мудрая пристыдила Топольского после финала "Холостяка", он задел ее первым