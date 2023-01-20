Саша Мудрая также отказалась показывать подписчикам, что он ей писал после проекта, поскольку считает, что за кадром есть много вещей, которые должны навсегда там остаться.

Главный герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский опубликовал в инстаграм-сторис фото, на которых иронически просит Сашу Мудру не травить на него балийских собак после финала проекта. Также он попросил не оскорблять его выбор и достойно принять поражение.

Такие неожиданные обращения изрядно ее удивили, поэтому она впоследствии ответила ему в своих Инстаграм-сторизах.

Она обратилась к Алексу Топольскому и посмеялась над его уровнем украинского языка, дав совет загрузить новый переводчик, а также она не понимает, что Алекс действительно пытался сказать на своей странице.

"Очень жалкая попытка привлечь к себе внимание. Как и все попытки возобновить общение со мной. Этого человека я заблокировала всюду, а он еще пытается уколоть и напомнить о себе. Это как ты в меня был влюблен, что до сих пор не можешь смириться, что мне на тебя безразлично? – отметила Саша. – Что же такое, тысяча и одна фотография с Катей, которые были сделаны в один день, не получают новых подписчиков? Обидно, что за образом принца скрывалась пустота. Жалкое зрелище", - ответила Саша Мудрая на слова Алекса Топольского.

Саша Мудрая также отказалась показывать подписчикам, что он ей писал после проекта, поскольку считает, что за кадром есть много вещей, которые должны навсегда там остаться.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.