Український телеведучий і шоумен Андрій Бєдняков , який раніше був провідним травел-шоу "Орел і Решка", приєднався до флешмобу — #freetheleopards (звільніть леопардів) — у якому відомі люди закликають німецьку владу відправити в Україну німецькі танки Leopard, щоб притивостояти. Відповідна посада з'явилася на його сторінці в Інстаграм.

Телеведучий Андрій Бєдняков, як і інші учасники флешмобу, поділився фотографією у леопардовому вбранні. Фото виявилося архівним, на ньому 3-річний Бідняков йшов вулицею з мамою в дитячій шубі з тваринним принтом – така модель мали дуже багато дітей у СРСР.

"На цьому фото мені 3 роки. Мама привезла мене до Німеччини, і в цей момент я говорив 29-річному Олафу Шольцю #freetheleopards у 2023 році! Україна має захистити свою територію", - написав телеведучий Андрій Бєдняков.

Користувачі мережі похвалили ведучого за ініціативу та залишили кілька компліментів для нього: "Андрію, який ви модник були в 3 роки шубка, мама дуже красива жінка була… ", "Ех Олафе, шото каламутить. Дочекається, що леопарди втечуть від нього в Україну. Їм час на полювання", "Маленький леопардик".

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.