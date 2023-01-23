Украинский телеведущий и шоумен Андрей Бедняков, который ранее был ведущим травел-шоу "Орел и Решка", присоединился к флешмобу — #freetheleopards (освободите леопардов) — в котором известные люди призывают немецкие власти отправить в Украину немецкие танки Leopard, чтобы притивостоять российской агрессии. Соответствующий пост появился на его странице в Инстаграм.

Телеведущий Андрей Бедняков, как и другие участники флешмоба, поделился фотографией в леопардовом наряде. Фото оказалось архивным, на нем 3-летний Бедняков шел по улице с мамой в детской шубе с животным принтом – такая модель была у очень многих детей в СССР.

"На этом фото здесь мне 3 года. Мама привезла меня в Германию, и в этот момент я говорил 29-летнему Олафу Шольцу #freetheleopards в 2023 году! Украина должна защитить свою территорию", — написал телеведущий Андрей Бедняков.

Пользователи сети похвалили ведущего за инициативу и оставили несколько комплиментов для него: "Андрей, какой вы модник были в 3 года шубка, мама очень красивая женщина была… ", "Эх Олаф, шото мутит. Дождётся, что леопарды сбегут от него в Украину. Им пора на охоту", "Маленький леопардик".

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.