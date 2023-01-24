Як пише Politeka.net, мова йде про Тараса Цимбалюка.

На момент початку цього роману Цимбалюк перебував у шлюбі з однокурсницею Ангеліною. З Вікторією Варлей актор познайомився на знімальному майданчику серіалу "Суперкопи".

На той час Вікторія також перебувала у стосунках.

«У нас була вечірка з нагоди "екватора" проєкту. Пили вино, почали танцювати, цілуватись. І якось все закрутилось. На той час він був одружений. Так сталося, що від першої дружини він пішов до мене», - зізналася Варлей в інтерв’ю Олицькій.

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Варлей також запевнила, що вона не знала, що Цимбалюк був одружений, адже він ніколи про це не розповідав.

Говорячи про розрив з Цимбалюком, Вікторія розповіла, що конфлікту не було, просто одного разу вони зрозуміли, що вже дали одне одному все, що могли.

Через деякий час вона дізналася, що Цимбалюк почав зустрічатися з Антоніною, яка, нагадаємо, стала його наступною дружиною.

Але, як відомо, і цей шлюб скоро завершився розлученням.

«Я ніколи не думала про сім'ю з Тарасом. Нам було дуже класно разом, але я ніколи не розглядала його як батька своїх дітей. На той момент він для мене був не серйозний. Хоча він дуже хороший хлопець. Тоді він лише починав свою кар'єру і в нього було сильне бажання стати тим, ким є зараз. Я ним дуже пишаюсь», - розповіла Вікторія Варлей в інтерв’ю.

Нагадаємо, що зараз у Тараса Цимбалюка новий роман – обраницею актора стала рестораторка Світлана Готочкіна.

Також нагадаємо, що Вікторія Варлей зустріла чоловіка своєї мрії.

Крім того, Politeka.net писала, що українці рознесли "Холостяка" Топольського після пост-шоу.