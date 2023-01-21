Учасниця реаліті "Холостяк -12" з Алексом Топольським та екс-дівчина актора Тараса Цимбалюка Вікторія Варлей вийшла заміж. Про це щаслива артистка розповіла у себе на сторінці в Instagram та розповіла, ким виявився її обранець.

Також закохана Варлей в Instagram запостила фотографії зі своєю коханою людиною.

Акторка Вікторія Варлей розповіла, що після завершення проекту зустріла чоловіка мрії, з яким зіграла весілля. Обранця дівчини звуть Петро, ​​він уже понад 30 років живе у США.

Знаменитість відзначила, що він перші роки життя провів в Амстердамі, після чого з родиною переїхав жити до Фінляндії. Проте батьки ухвалили остаточне рішення влаштуватися в Америці. Чоловік – росіянин, але з перших днів війни підтримує Україну та допомагає ЗСУ.

Обранцю Вікторії 47 років, він є підприємцем та керуючим хедж-фонду (інвестиційний фонд, орієнтований на максимізацію прибутковості при заданому ризику або мінімізацію ризиків для заданої прибутковості).

"Я завжди знала, що вийду заміж тільки один раз, і це буде найкращий чоловік, тому я так довго на нього чекала. Я ніколи не зациклювалася на віці, для мене – це "совкове" мислення, яке, на жаль, притаманне багатьом. Дівчата , не слухайте тих, хто намагається вам вбити в голову якісь рамки та правила, для всього є свій час”, – написала Вікторія Варлей у Instagram.

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