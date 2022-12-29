У своєму Інстаграм Цимбалюк опублікував знімки з українською бізнесвумен Світланою Готочкіною, пише Politeka.net.
Про те, що Тарас зустрічається саме зі Світланою підписники Тараса здогадались вже давно.
Її впізнали на фото, які він постив в Інстаграмі.
Тим часом Тараса Цимбалюка впізнавали на фото, які публікувала Світлана. Деякі з них були зроблені у домашньому інтер’єрі.
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Фото Тараса Цимаблюка з новою коханою вже зацінили підписники актора, а і його друзі і колеги.
Так, акторка і «Холостячка» Ксенія Мішина залишила у коментарях реакцію у вигляді вогників. Акторка Наталка Денисенко теж не стрималась і, окрім вогників, прокоментувала: «Ну гарні!».
«Почалось», - відреагував на фото актор Олексій Суровцев.
А от деякі підписники вже встигли розкритикувати вибір Тараса Цимаблюка.
«Ну такоє…», «А як так вийшло?», «Я нічого не зрозуміла! Поясніть, хто це…».
Нагадаємо, Тарас Цимбалюк у червні цього року повідомив, що розійшовся зі своєю дружиною Тіною приблизно місяць тому.
«Кожен вийшов із цих стосунків зі своїми образами, хтось чимось незадоволений. Це нормально. Але я Тіні допоможу в будь-який момент – привезу, відвезу. Я не закриваю ніяких дверей, ми розлучилися людьми по відношенню один до одного», - казав Цимбалюк.
Зі своєї сторінки в соцмережі Тарас видалив всі фото з дружиною.
Раніше дружина екс-"Холостяка" Добриніна Даша Квіткова розповіла, що врятувало їхній шлюб.
Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.