Актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно розлучився, офіційно підтвердив новий роман та показав спільні фото.

У своєму Інстаграм Цимбалюк опублікував знімки з українською бізнесвумен Світланою Готочкіною, пише Politeka.net.

Про те, що Тарас зустрічається саме зі Світланою підписники Тараса здогадались вже давно.

Її впізнали на фото, які він постив в Інстаграмі.

Тим часом Тараса Цимбалюка впізнавали на фото, які публікувала Світлана. Деякі з них були зроблені у домашньому інтер’єрі.

Фото Тараса Цимаблюка з новою коханою вже зацінили підписники актора, а і його друзі і колеги.

Так, акторка і «Холостячка» Ксенія Мішина залишила у коментарях реакцію у вигляді вогників. Акторка Наталка Денисенко теж не стрималась і, окрім вогників, прокоментувала: «Ну гарні!».

«Почалось», - відреагував на фото актор Олексій Суровцев.

А от деякі підписники вже встигли розкритикувати вибір Тараса Цимаблюка.

«Ну такоє…», «А як так вийшло?», «Я нічого не зрозуміла! Поясніть, хто це…».

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк у червні цього року повідомив, що розійшовся зі своєю дружиною Тіною приблизно місяць тому.

«Кожен вийшов із цих стосунків зі своїми образами, хтось чимось незадоволений. Це нормально. Але я Тіні допоможу в будь-який момент – привезу, відвезу. Я не закриваю ніяких дверей, ми розлучилися людьми по відношенню один до одного», - казав Цимбалюк.

Зі своєї сторінки в соцмережі Тарас видалив всі фото з дружиною.

Раніше дружина екс-"Холостяка" Добриніна Даша Квіткова розповіла, що врятувало їхній шлюб.

Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.