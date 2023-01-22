Головний герой шоу "Холостяк" Алекс Топольський після пост-шоу розповів, хто кого насправді покинув та нарвався на критику від українців.

Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. Зірка стала новим "Холостяком", обравши переможницею модель Катерину Лозовицьку. На пост-шоу стало відомо, що пара розійшлася. А у новій публікації в Інстаграм Топольський обурився, що Катя його покинула, а не він її.

"У кожного своя правда!

Думаю, багато хто вже прочитав пост Каті… я теж…

І я в шоці…

Це стало для мене повною несподіванкою, адже ми розійшлися на добрій ноті і весь цей час дружелюбно спілкувалися.

На пост-шоу вона сказала, що ініціювала розставання, хоча насправді його ініціатором був я, і це тоді її дуже засмутило", - написав Топольський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ображений хлопець думає, що якщо напише, що він покинув Катю, буде здаватися сильним і мужнім. Але це грає тільки в мінус, всі давно зрозуміли який він насправді, поза камерами і коли не всім цікаво слухати про цей бізнес. взагалі є?)";

"Сашко, тобі не дівчина потрібна, а хлопець";

"Як це низько виправдовуватися в тому, що це не Катя покинула його, а саме він";

"алекс, ти клоун та альфонс";

"Катерині потрібен чоловік";

"Треба було вибирати Сашка".

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