Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. Зірка стала новим "Холостяком", обравши переможницею модель Катерину Лозовицьку. На пост-шоу стало відомо, що пара розійшлася. А у новій публікації в Інстаграм Топольський обурився, що Катя його покинула, а не він її.
"У кожного своя правда!
Думаю, багато хто вже прочитав пост Каті… я теж…
І я в шоці…
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Батьки звинувачують сусідський генератор: 5-місячне немовля потрапило в реанімацію, у поліції розповіли про ситуацію
Міс Всесвіт у ботфортах показала ідеальне пальто на весну: "Це виглядає красиво!"
"Вона була моїм життям": син жертви трагедії в Дніпрі написав пронизливий лист
У Дніпрі після трагедії затримали цілу банду: ким вони виявилися
Це стало для мене повною несподіванкою, адже ми розійшлися на добрій ноті і весь цей час дружелюбно спілкувалися.
На пост-шоу вона сказала, що ініціювала розставання, хоча насправді його ініціатором був я, і це тоді її дуже засмутило", - написав Топольський.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ображений хлопець думає, що якщо напише, що він покинув Катю, буде здаватися сильним і мужнім. Але це грає тільки в мінус, всі давно зрозуміли який він насправді, поза камерами і коли не всім цікаво слухати про цей бізнес. взагалі є?)";
"Сашко, тобі не дівчина потрібна, а хлопець";
"Як це низько виправдовуватися в тому, що це не Катя покинула його, а саме він";
"алекс, ти клоун та альфонс";
"Катерині потрібен чоловік";
"Треба було вибирати Сашка".
Нагадаємо, як склалися стосунки Алекса Топольського та Каті після фіналу шоу "Холостяк"
А ще Politeka повідомляла, що Мудрая, яка програла на "Холостяку", впевнено порівняла себе з провідним Решетником.
Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський розкрив, якими способами поводиться у формі