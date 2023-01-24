Как пишет Politeka.net, речь идет о Тарасе Цымбалюке.

К моменту начала этого романа Цымбалюк состоял в браке с однокурсницей Ангелиной. С Викторией Варлей актер познакомился на съемочной площадке сериала "Суперкопы".

В то время Виктория также была в отношениях.

«У нас была вечеринка по случаю "экватора" проекта. Пили вино, стали танцевать, целоваться. И как-то все завертелось. К тому времени он был женат. Так случилось, что от первой жены он ушел ко мне», – призналась Варлей в интервью Олицкой.

Варлей также заверила, что она не знала, что Цымбалюк был женат, он ведь никогда об этом не рассказывал.

Говоря о разрыве с Цымбалюком, Виктория рассказала, что конфликта не было, просто однажды они поняли, что уже дали друг другу все, что могли.

Через некоторое время она узнала, что Цымбалюк стал встречаться с Антониной, которая, напомним, стала его следующей женой.

Но, как известно, и этот брак вскоре завершился разводом.

«Я никогда не думала о семье с Тарасом. Нам было очень классно вместе, но я никогда не рассматривала его как отца моих детей. В тот момент он для меня был не серьезным. Хотя он очень хороший парень. Тогда он только начинал свою карьеру и у него было сильное желание стать тем, кем есть сейчас. Я им очень горжусь», – рассказала Виктория Варлей в интервью.

Напомним, что сейчас у Тараса Цымбалюка новый роман – избранницей актера стала ресторатор Светлана Готочкина.

Также напомним, что Виктория Варлей встретила мужчину своей мечты.

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