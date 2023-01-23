Нагадаємо, Тарас Цимбалюк зізнався, що отримав повістку, але його лякає перспектива опинитись відразу на передовій.

"Мені прийшла повістка. Я пройшов медогляд. Весь. Я, на жаль, не мав жодної військової кафедри, в армії я теж не служив. Я пішов би туди, де я б впевнено почувався. Якби мене чогось навчили, я б пішов туди", – зізнався Цимбалюк.

Отримання повістки актор назвав відром холодної води на голову, однак зазначив, що якщо його відправлять навчатися певній військовій справі, він це зробить і свій громадянський обов'язок виконає.

"Коли відправляють на передок людей, які, грубо кажучи, сьогодні отримали повістку, а за два тижні вони туди їдуть, це, звичайно, треш. Я, мабуть, спокійніше б це сприйняв, якщо розкласти якісь етапи. Мене там призвали, тоді мене повезли десь там на місяць вчиться чомусь, , а вже тоді я десь кудись поїхав. Тоді мій мозок плавно це все б прийняв. А зараз це, звісно, що відро холодної води на голову", - прокоментував артист.

Коментуючи одкровення Цимбалюк українці поділилися на два табори –одні підтримали актора, говорячи, що боятися – це нормально, інші засудили його за боягузтво, кажучи, що якби всі в Україні були такими, як він – то країни вже б не існувало:

«А що вміють хлопці ,які проживають в селі? І їх ніхто не запитує», «На війні непотрібних немає, особливо таких здорових та сильних чоловіків!», «Якби всі захисники так реагували на повістки, то України вже б не було. Не вмієш - навчимо, не хочеш – примусимо. Не всі народилися фахівцями у військовій справі, але змогли ними стати», «А як тим хто не актор, не вміє воювати, але воює?», «Об**рався! Тисячі таких, як цей талант зараз в строю і їх відсутність досвіду не злякала!»,

«От «герой»! Багато хто не вміє, для того і навчання проводять», «В кіно "Чорний ворон" Ви ж воювали!», «Розчарував», «Таке відчуття, що всі, хто був мобілізований або пішов добровольцем захищати свою країну фахівці у військовій справі ! Педагоги, бухгалтера, інженери, айтішники, перукарі, кухарі, і багато інших спеціалістів у не військовій професії, навіть вихователі з дитячого садочку стали до зброї боронити свою країну»,

«А хто вміє воювати? Ніхто не родиться для війни! Ті, хто не служили йдуть, всі йдуть і вчаться».

Нагадаємо, вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.

Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк-12" був роман із Тарасом Цимбалюком.