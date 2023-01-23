Напомним, Тарас Цымбалюк признался, что получил повестку, но его пугает перспектива оказаться сразу на передовой.

"Мне пришла повестка. Я прошел медосмотр. Весь. Я, к сожалению, не имел ни одной военной кафедры, в армии я тоже не служил. Я пошел бы туда, где я бы уверенно чувствовал себя. Если бы меня чему-то научили, я бы пошел туда" , – признался Цымбалюк.

Получение повестки актер назвал ведром холодной воды на голову, однако отметил, что если его отправят учиться определенному военному делу, он сделает это и свой гражданский долг выполнит.

"Когда отправляют на передок людей, которые, грубо говоря, сегодня получили повестку, а через две недели они туда едут, это, конечно, трэш. Я, пожалуй, спокойнее бы это воспринял, если разложить какие-то этапы. Меня там призвали, тогда меня повезли где-то там на месяц учится чему-то, а уже тогда я где-то куда-то поехал. Тогда мой мозг плавно это все бы принял. А сейчас это, конечно, что ведро холодной воды на голову", - прокомментировал артист.

Комментируя откровение Цымбалюка, украинцы поделились на два лагеря – одни поддержали актера, говоря, что бояться – это нормально, другие осудили его за трусость, говоря, что если бы все в Украине были такими, как он – страны уже бы не существовало.

«А что умеют ребята, проживающие в селе? И их никто не спрашивает», «На войне ненужных нет, особенно таких здоровых и сильных мужчин!», «Если бы все защитники так реагировали на повестки, то Украины уже не было бы. Не умеешь – научим, не хочешь – заставим. Не все родились специалистами по военному делу, но смогли ими стать», «А как тем кто не актер, не умеет воевать, но воюет?», «Обо**ался! Тысячи таких, как этот талант сейчас в строю и их отсутствие опыта не испугало!»,

«Вот «герой»! Многие не умеют, для того и обучение проводят», «В кино "Черный ворон" Вы же воевали!», «Разочаровал», «Такое ощущение, что все, кто был мобилизован или пошел добровольцем защищать свою страну специалисты по военному делу! Педагоги, бухгалтера, инженеры, айтишники, парикмахеры, повара и многие другие специалисты в не военной профессии, даже воспитатели из детского сада стали к оружию защищать свою страну»,

«А кто умеет воевать? Никто не рождается для войны! Те, кто не служили идут, все идут и учатся».

Напомним, уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк-12" был роман с Тарасом Цымбалюком.