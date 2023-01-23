Як пише Politeka.net, Аліна Гросу – відома українська співачка, яка стала популярною ще у дитинстві. Зірка спочатку була одружена з московським бізнесменом Олександром Комковим, а після цього зустрічалася з російським актором Романом Полянським. Після повномасштабного вторгнення пару вже не бачили разом і Аліна зізналася, що було помилкою з її боку виставляти особисте життя.

А нещодавно Гросу зізналася, що їй знадобилася операція. Зірка зазначила, що її прооперували 17 жовтня.

"Нещодавно, а точніше позавчора мені проводили операцію 3 з половиною години, я не дуже хочу уточнювати, що там таке, але скажу.. знали б ви як я цього всього боюся, почуваюся зараз більш-менш стабільно. Сподіваюся, що якнайшвидше повернуся до вас та до нормального життя", - написала Гросу.

А цього разу Аліна розповіла, що відлітає на лікування: "Вибачте, що знову випала з Інсти. Дивлячись новини, взагалі щось викладати не дуже хочеться, якось свої проблеми здаються не дуже актуальними. Зараз лікую на лікування та на поновленні організму. Але спробую ділитися вами своїм життям.

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