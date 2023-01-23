Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая стала популярной еще в детстве. Звезда сначала была замужем за московским бизнесменом Александром Комковым, а после этого встречалась с российским актером Романом Полянским. После полномасштабного вторжения пару уже не видели вместе и Алина призналась, что было ошибкой с ее стороны выставлять напоказ личную жизнь.

А недавно Гросу призналась, что ей понадобилась операция. Звезда отметила, что прооперировали ее 17 октября.

"Недавно, а точнее позавчера мне проводили операцию 3 с половиной часа, я не очень хочу уточнять что там такое, но скажу.. знали бы вы как я этого всего боюсь, чувствую себя сейчас более-менее стабильно. Надеюсь, что как можно скорее вернусь к вам и к нормальной жизни", - написала Гросу.

А в этот раз Алина рассказала, что улетает на лечение: "Извините, что снова выпала из Инсты. Смотря новости, вообще что-то выкладывать не очень хочеться, как-то свои проблемы кажутся не очень актуальными. Сейчас лечу на лечение и на возобновлении организма. Но попытаюсь делиться вами своей жизнью".

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