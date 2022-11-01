Причиной для таких подозрений Славы Демина стало то, что Алина Гросу недавно попала в больницу, и рядом с ней не было ее любимого.

Как сообщает Politeka.net, украинский ведущий Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" намекнул, что украинская певица Алина Гросу рассталась со своим возлюбленным, российским актером Романом Полянским. Его слова подтверждает тот факт, что российский актер недавно засветился в москве с известным режисером-путинистом.

Причиной для таких подозрений Славы Демина стало то, что Алина Гросу недавно попала в больницу, и рядом с ней не было ее любимого. Тогда девушка буквально сказала, что ей даже некому компот сварить.

"Страница Полянского в Instagram закрыта, Алина ничего с ним не выкладывает. От интервью она отказывается. Некоторые поклонники уверены, что они с Романом расстались. Ждем официальную информацию", - сказал Слава Демин.

Кроме того, Роман Полянский уехал из Украины в рф и сейчас находится в москве. Об этом сообщили российские издания и показали фото актера из красной дорожки.

Он появился с дочерью в одном из московских кинотеатров во время премьеры фильма поддерживающего войну рф против Украины российского режиссера Валерия Фокина, который также присутствовал на мероприятии.

Напомним, Гросу показала своего малыша в кроватке и рассказала, как его зовут.

Как сообщала Politeka, пополнение в семье Гросу, звезда показала малыша.

Также Politeka писала, Алина Гросу уже может ходить после сложной операции.



