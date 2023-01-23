Знаменита співачка Ольга Полякова перед кожним шоу показує, як чепуриться і впорядковується. Більше того, артистка намагається показати себе лише у вигідному світлі, всіляко турбуючись про те, наскільки молода вона виглядає.

Раніше Ольга неодноразово помічала, що приховувала свій вік, не бажаючи говорити, скільки їй років насправді. Також Полякова не раз конфліктувала в Інстаграм з фоловерами, які звинувачували її у надмірних уколах краси та спробах омолодитися сильніше за необхідне.

На цей раз в акуратному чорно-білому вбранні Ольга постала перед камерами і поцікавилася, як її образ виглядає для фанатів:

«Гарна, таке?» - Запитала Полякова.

Раніше Полякова підбила підсумки збору коштів, за які було пошито військову форму для жінок. Власне, щоб продемонструвати свою посаду співачка теж убралася у військову форму і позувала з жінками-військовими.

У підписі до публікації Полякова розповіла: "Дорогі мої, ви неймовірні! Завдяки акції "Даруй тепло, даруючи свято" нам з вами вдалося зібрати 6 000 000 грн на пошиття зимової форми для жінок ЗСУ!".

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