Знаменита співачка Ольга Полякова перед кожним шоу показує, як чепуриться і впорядковується. Більше того, артистка намагається показати себе лише у вигідному світлі, всіляко турбуючись про те, наскільки молода вона виглядає.
Раніше Ольга неодноразово помічала, що приховувала свій вік, не бажаючи говорити, скільки їй років насправді. Також Полякова не раз конфліктувала в Інстаграм з фоловерами, які звинувачували її у надмірних уколах краси та спробах омолодитися сильніше за необхідне.
На цей раз в акуратному чорно-білому вбранні Ольга постала перед камерами і поцікавилася, як її образ виглядає для фанатів:
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Резніков на тлі скандалу з продуктами для ЗСУ зробив різку заяву: "Я не дозволю…"
Шоптенко з "Танці з зірками" поділилася радісною новиною та несподіваним відео: "Довго думала..."
Монастирський перед авіакатастрофою встиг відправити смс: "Я можу сказати..."
Кароль опублікувала важкий кадр із Денисом Монастирським, залишилося на згадку: "Неможливо повірити"
«Гарна, таке?» - Запитала Полякова.
Раніше Полякова підбила підсумки збору коштів, за які було пошито військову форму для жінок. Власне, щоб продемонструвати свою посаду співачка теж убралася у військову форму і позувала з жінками-військовими.
У підписі до публікації Полякова розповіла: "Дорогі мої, ви неймовірні! Завдяки акції "Даруй тепло, даруючи свято" нам з вами вдалося зібрати 6 000 000 грн на пошиття зимової форми для жінок ЗСУ!".
Нагадаємо, "Українська Біллі Айліш": Дорофєєва у новому образі здивувала схожістю з американською поп-зіркою.
Як повідомляла Politeka, "Ну і зайчик пухнастий": Андраде з "Орла і Решки" приміряла незвичайний костюмчик, відео.
Також Politeka писала, що "Я багато плакала": кума Дзідзьо Цибульська розповіла, як поспілкувалася з херсонцями, відео.