Знаменитая певица Ольга Полякова перед каждым шоу показывает, как прихорашивается и приводит себя в порядок. Более того, артистка старается показать себя только в выгодном свете, всячески беспокоясь о том, насколько молодо она выглядит.

Ранее Ольга не раз подмечала, что скрывала свой возраст, не желая говорить, сколько ей лет на самом деле. Также Полякова не раз конфликтовала в Инстаграм с фолловерами, которые обвиняли ее в чрезмерных уколах красоты и попытках омолодиться сильнее необходимого.

В этот раз в аккуратном черно-белом наряде Ольга предстала перед камерами и поинтересовалась, как ее образ смотрится для фанатов:

«Красивая, такое?» - спросила Полякова.

Ранее Полякова подвела итоги сбора средств, за которые была пошита военная форма для женщин. Собственно, чтобы продемонстрировать свой пост певица тоже нарядилась в военную форму и позировала с женщинами-военными.

В подписи к публикации Полякова рассказала: "Дорогие мои, вы невероятны! Благодаря акции "Дари тепло, даря праздник" нам с вами удалось собрать 6 000 000 грн на пошив зимней формы для женщин ВСУ!".

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