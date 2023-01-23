Популярна екс-модель, переможниця одного із сезонів Ганна Богдан продовжує показувати, як живе після проекту та розставання з головним героєм шоу. Із Михайлом Заливаком вона прожила разом один рік.

Про причини розлучення Богдан не говорить, а також не показує спільних фото та не дає інтерв'ю. Тепер і місця, де вони гуляли раніше, Ганна відвідує одна.

На цей раз вона порадувала кадрами зі скеледрому, куди вирушила вже не вперше. Раніше Ганна часто показувала, як проводила там час із Михайлом.

"Кайф, дуже подобається" - пише Ганна.

Сама Богдан надає перевагу активному відпочинку, часто подорожує країнами і не розповідає, чим займається тепер.

Поділилася Ганна раніше і тим, як схудла на 15 кг, адже набрала їх через стрес і довгий час приходила до тями. Вона розповіла, що знадобився цілий комплексний підхід, який визначити для себе спромоглася лише методом проб та помилок.

"Правильне харчування. Жодних дієт! Жодних жорстких обмежень у їжі! Виключити солодке. Як не дивно, цей пункт я виношу окремо. Я заміняла насолоди корисними фітнес-батончиками з горіхів та сухофруктів».

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А ще Politeka повідомляла, що Богдан із "Холостяка" влаштувала королівський відпочинок закордоном, вразивши українців.

Також Politeka писала, що Богдан із "Холостяка" показала, як їй живеться після розставання із Заливаком