Популярная экс-модель, победительница одного из сезонов Анна Богдан продолжает показывать, как живет после проекта и расставания с главным героем шоу. С Михаилом Заливако она прожила вместе один год.
О причинах расставания Богдан не говорит, а также не показывает совместных фото и не дает интервью. Теперь и места, где они гуляли ранее, Анна посещает одна.
В этот раз она порадовала кадрами со скалодрома, куда отправилась уже не в первый раз. Ранее Анна часто показывала, как проводила там время с Михаилом.
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«Кайф, очень нравится» - пишет Анна.
Сама Богдан предпочитает активный отдых, часто путешествует по странам и не рассказывает, чем занимается теперь.
Поделилась Анна ранее и тем, как похудела на 15 кг, ведь набрала их из-за стресса и долгое время приходила в себя. Она рассказала, что понадобился целый комплексный подход, который определить для себя смогла лишь методом проб и ошибок.
«Правильное питание. Никаких диет! Никаких жестких ограничений в еде! Исключить сладкое. Как ни странно, этот пункт я выношу отдельно. Я заменяла сладости полезными фитнес-батончиками из орехов и сухофруктов».
Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан призналась, сколько набрала за праздники
А еще Politeka сообщала, что Богдан из "Холостяка" устроила королевский отдых заграницей, впечатлив украинцев
Также Politeka писала, что Богдан из "Холостяка" показала, как ей живется после расставания с Заливако