Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує ділитись цікавими кадрами в Інстаграм. З критикою ведуча стикається досить часто, тому воліє «ставити на місце» всіх недоброзичливців та відповідає на особливо уїдливі зауваження.
Наприклад, нещодавно Нікітюк виправдовувалася, чи робила вона щось зі своїми губами і чи збільшувала вона їх, судячи з останніх кадрів. Також артистку часто питали про те, як вона поводиться у формі.
Нікітюк не раз говорила, що на жорстких дієтах не сидить, хоч і обмежує своє вживання солодкого, борошняного та м'яса.
На представленому кадрі, який Леся опублікувала в Інстаграм, вона легко продемонструвала фігуру в домашньому образі.
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Як відомо, артистка неодноразово чесно розповідала, що допомагає їй омолодитися без пластики або серйозних уколів краси.
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Нещодавно телеведуча пояснила, що часто вона отримує коментарі від хейтерів щодо зміни зовнішності. І щоразу показує, які саме процедури робить.
Нагадаємо, Нікітюк показала, що трапилося з її сторінкою після кадрів із Дніпра.
А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна та Нікітюк жорстко пройшлися росіянкою на "Міс Всесвіт"
Також Politeka писала, що Нікітюк звернулася до знаменитих чоловіків, які заговорили про стосунки з нею.