Відома телеведуча Леся Нікітюк показала фігуру та привернула увагу до себе.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує ділитись цікавими кадрами в Інстаграм. З критикою ведуча стикається досить часто, тому воліє «ставити на місце» всіх недоброзичливців та відповідає на особливо уїдливі зауваження.

Наприклад, нещодавно Нікітюк виправдовувалася, чи робила вона щось зі своїми губами і чи збільшувала вона їх, судячи з останніх кадрів. Також артистку часто питали про те, як вона поводиться у формі.

Нікітюк не раз говорила, що на жорстких дієтах не сидить, хоч і обмежує своє вживання солодкого, борошняного та м'яса.

На представленому кадрі, який Леся опублікувала в Інстаграм, вона легко продемонструвала фігуру в домашньому образі.

Як відомо, артистка неодноразово чесно розповідала, що допомагає їй омолодитися без пластики або серйозних уколів краси.

"Вакуумне чищення обличчя. Дуже класна процедура" - поділилася Леся.

Нещодавно телеведуча пояснила, що часто вона отримує коментарі від хейтерів щодо зміни зовнішності. І щоразу показує, які саме процедури робить.

Нагадаємо, Нікітюк показала, що трапилося з її сторінкою після кадрів із Дніпра.

А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна та Нікітюк жорстко пройшлися росіянкою на "Міс Всесвіт"

Також Politeka писала, що Нікітюк звернулася до знаменитих чоловіків, які заговорили про стосунки з нею.