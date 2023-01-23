Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает делиться интересными кадрами в Инстаграм. С критикой ведущая сталкивается довольно часто, поэтому предпочитает «ставить на место» всех недоброжелателей и отвечает на особо язвительные замечания.
К примеру, не так давно Никитюк оправдывалась, делала ли она что-то со своими губами и увеличивала ли она их, судя по последним кадрам. Также артистку часто спрашивали о том, как она держит себя в форме.
Никитюк не раз говорила, что на жестких диетах не сидит, хотя и ограничивает свое употребление сладкого, мучного и мяса.
На представленном кадре, который Леся опубликовала в Инстаграм, она с легкостью продемонстрировала фигуру в домашнем образе.
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Как известно, артистка не раз честно рассказывала, что помогает ей омолодиться без пластики или серьезных уколов красоты.
"Вакуумная чистка лица. Очень классная процедура" - поделилась Леся.
Не так давно телеведущая объяснила, что часто она получает комментарии от хейтеров по поводу изменения внешности. И каждый раз показывает, какие именно процедуры делает.
Напомним, Никитюк показала, что случилось с ее страницей после кадров из Днепра
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