Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно артистка ненадовго зникла і в соцмережі, але тепер знову з'явилася і зробила це дуже ефектно, опублікувавши відео.
Як видно, у ролику Ліда спочатку з'явилася у гримерці, вона стоїть біля дзеркала при яскравому освітленні і кокетливо робить поцілунок у камеру. І відразу після цього співачка з'являється вже на білому тлі та у спокусливому образі. Як видно, на ній вузький комбінезон без бретелів і з золотистим поясом, а зверху вона накинула яскравий рожевий піджак. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж із червоною помадою.
У підписі до публікації Ліда написала: "Сумували?". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами:
"Нам потрібне було це відео".
"Звичайно нудьгували!".
"Сумували".
"Чарівна".
"Полуничка".
"Красива".
"Лідусь, шикарно виглядаєш. Дуже стильно і зі смаком. Цілую тебе!".
"Дуже і дуже сумували. Красуня, стильна".
"Що може бути краще за відео улюбленої співачки під пісню іншої?".
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