Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так цього разу знаменитість виклала миле фото, а у підписі до нього емоційно звернулася до українців на честь свята – Дня соборності.

Як видно, на новій фотографії Марина знята у затишній світлій кімнаті з панорамними вікнами, вона сидить за столом і закуталася у білу теплу ковдру. Телезірка виглядає спокійно і безтурботно, наче заснула в цій ковдрі.

У підписі до публікації Боржемська написала: "Останніми днями серце не витримує. Дніпро, Бровари… і всі новини, які приходять з наших передових позицій, постійні обстріли та втрати. Але навіть через рік війни ми не перестали співчувати, донатити, діяти. Нам боляче і ми перетворюємо наш біль на нашу силу. Ми ще більше цінуємо наших близьких і плачемо над втратами інших. Зараз ми розуміємо, що немає чужих рідних. Ми усі стали єдиним цілим. Єдиною нацією. Маємо продовжувати працювати. Обіймати рідних. Дякувати за кожен день ЗСУ. Зараз як ніколи ми повинні зібратися. Перемогти. З днем соборності України".

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