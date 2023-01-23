Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Недавно артистка ненадолго пропала и соцсети, но теперь снова появилась и сделала это очень эффектно, опубликовав видео.

Как видно, в ролике Лида сначала появилась в гримерке, она стоит у зеркала при ярком освещении и кокетливо делает поцелуй в камеру. И сразу после этого певица появляется уже на белом фоне и в соблазнительном образе. Как видно, на ней узкий комбинезоном без бретелей и с золотистым поясом, а сверху она накинула яркий розовый пиджак. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к публикации Лида написала: "Скучали?". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами:

"Нам нужно было это видео".

"Конечно скучали!".

"Скучали".

"Очаровательная".

"Клубничка".

"Красивая".

"Лидусь, шикарно выглядишь. Очень стильно и со вкусом. Целую тебя!".

"Очень и очень грустили. Красотка, стильная".

"Что может быть лучше, чем видео любимой певицы под песню другой?".

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