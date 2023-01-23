Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівний кадр та привітала українців із Днем Соборності.
Як видно, на новій фотографії Соломія знята в цікавій локації, вона знята крупним планом. Однак можна помітити, що на ній оригінальна сіра вишиванка з незвичайним орнаментом. Волосся телезірки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та чарівна посмішка.
У підписі до публікації Вітвицька написала: "З Днем Соборності! Сильні коли разом!". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучої, засинаючи її компліментами:
"Неймовірна".
"Красуня".
"Єдині! Непереможні! Зі святом!".
"Слава Україні".
"Привіт, Соломіє! Я вітаю тебе з Днем Соборності! Ти гарна, талановита, молода".
"Красуня".
"Чарівна".
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