Популярна українська гумористична актриса, зірка студії "Дизель шоу" Вікторія Булітко, яка брала участь в одному із сезонів шоу "Танців зі зірками", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала цілу серію фотографій, на яких похвалилася стильними обновками українського виробника.

Як видно, на нових знімках Вікторія позують у спортивних костюмах, затишних світшотах та теплих курточках. Привертає увагу одне з нарядів – білий костюм із синьо-жовтою українською символікою. На всіх знімках актриса позує з акуратним кучерявим укладанням, легким макіяжем і милою посмішкою на обличчі.

У підписі до публікації Булітко розповіла про бренд, де замовляла свої обновки, а шанувальники відразу почали коментувати нові фото актриси, засипаючи її лайками та компліментами:

"Як завжди, дуже гарна".

"Красуня. Слава Україні!".

"Люблю руду Бульку! Дуже підходить. А гарну дівчину одягай у що хочеш, вона буде прекрасна!".

"Ви дуже гарна".

"У мене така ж куртка, як і у вас на 6 фотографіях".

"Красуня".

"Така мила, хочеться обійняти".

"Вам дуже підходять усі ці речі".

"Більше звертаєш увагу не на одяг, а на Булю, через її неймовірно гарний погляд".

"Віка, ти просто красуня".

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