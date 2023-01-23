Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, де показала фрагменти зі своїх фотосесій і приурочила його до Дня соборності України.

Як бачимо, у новому відео Наталка зібрала кадри зі своїми патріотичними образами, де багато національної символіки. Так, на кадрах можна побачити, що зірка має цілу колекцію українських вишиванок різних фасонів, квітів та орнаментів. Треба сказати, що такі вбрання з вишивкою лише підкреслюють природну красу актриси.

У підписі до публікації Денисенко написала: "З Днем Соборності України". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Зі святом, українці!".

"Чому не можна поширити?"

"Наталко, мені здається ви вагітна".

"Дуже сильно".

"У саме серце! Наталя, чому не можна поширити собі в сторіс?".

"Ми непереможні. Разом ми сила. Слава Україні".

"Дуже красиво".

"Яка ви фантастично ніжна та красива".

"Україна, зі святом".

"Красуня".

"Яка ви гарна".

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