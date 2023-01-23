Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором показала фрагменты со своих фотосессий и приурочила его ко Дню соборности Украины.
Как видно, в новом видео Наталка собрала кадры со своими патриотическими образами, где много национальной символики. Так, на кадрах можно увидеть, что у звезды есть целая коллекция украинский вышиванок разных фасонов, цветов и орнаментов. Надо сказать, что такие наряды с вышивкой только подчеркивают естественную красоту актрисы.
В подписи к публикации Денисенко написала: "С Днем Соборности Украины". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"С праздником, украинцы!".
"Почему нельзя распространить?".
"Наталка, мне кажется вы беременна".
"Очень сильно".
"В самое сердце! Наташа, почему нельзя распространить себе в сторис?".
"Мы непобедимые. Вместе мы сила. Слава Украине".
"Очень красиво".
"Какая вы фантастически нежная и красивая".
"Украина, с праздником".
"Красавица".
"Какая вы красивая".
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