Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором показала фрагменты со своих фотосессий и приурочила его ко Дню соборности Украины.

Как видно, в новом видео Наталка собрала кадры со своими патриотическими образами, где много национальной символики. Так, на кадрах можно увидеть, что у звезды есть целая коллекция украинский вышиванок разных фасонов, цветов и орнаментов. Надо сказать, что такие наряды с вышивкой только подчеркивают естественную красоту актрисы.

В подписи к публикации Денисенко написала: "С Днем Соборности Украины". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"С праздником, украинцы!".

"Почему нельзя распространить?".

"Наталка, мне кажется вы беременна".

"Очень сильно".

"В самое сердце! Наташа, почему нельзя распространить себе в сторис?".

"Мы непобедимые. Вместе мы сила. Слава Украине".

"Очень красиво".

"Какая вы фантастически нежная и красивая".

"Украина, с праздником".

"Красавица".

"Какая вы красивая".

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