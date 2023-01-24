Відома співачка Тіна Кароль вирішила відповісти на один із агресивних коментарів, у якому типовий критик заявив, що артистці настав час "чим-небудь" зайнятися. У відповідь співачка представила цілу добірку кадрів зі своїх тренувань, вражаючи шанувальників.

Нещодавно зірка зізналася, що втратила вагу лише завдяки оновленому підходу до свого здоров'я.

Щоденні стреси, картизол на піку. .. тільки потім прозріння. Зрозуміла, що проблема в інсуліні. Я на дієтах з 15 років, все свідоме життя худла як самостійно» - зізналася Кароль.

У коментарях фанати та передплатники Тіни Кароль висловили захоплення її зовнішнім виглядом без фотошопу:

«Неймовірна 😍; Просто🔥Я собі уявляю тільки, як це тяжко🥰; Покажете як правильно по гарячому вугіллі ходити?; Я вже пішла повторювати;

Ти вперта і сильна людина по життю!; Тинуся Ти Сильна Духом і Душею таких як ти людей у ​​Світі мало; Тіна, Ви сильна жінка, щира і розумна. Ви неймовірно прекрасна, чесна та щира. Люблю Вас ♥».

Нагадаємо, ми писали, 37-річна Кароль активно взялася до спорту.

"Це моя трансформація у спорті. Мій день супроводжується незвичайною дією - стійкою на цвяхах, до якого я прийшла цього року. Це боляче" - говорила ще рік тому Тіна.

Нагадаємо, співачка Крістіна Соловій вразила заявою на адресу Тіни Кароль.

Також повідомлялося про відповідь Тіни Кароль – Соловій.

Також Politeka писала, що Крістіна Соловій показала учасника "Голос країни", що підкорив її.