Певица Кристина Соловий, прославившаяся благодаря участию в "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука, отметила одного из участников нового сезона шоу.

Еще накануне полномасштабного вторжения рф Кристина успела принять участие в 12 созоне "Голос країни", став звездной советницей Святослава Вакарчука. Как известно, музыкант занимал место тренера в начале шоу, однако после войны отказался продолжать съемки в проекте.

В этот раз на своей странице в Instagram Соловий разместила видео с "нокаутов", где молодой украинский военный мощно исполнил ее авторскую песню.

"Я написала «Шкідливу звичку» в далеком и бурном 2014 году. Тысячи исполнений этой песни на концертах, фестивалях и шоу почти затерли в памяти ту первую эмоцию, историю и импульс, которые вдохновили меня на «Шкідливу звичку». друг Александр Свириденко поет ее вот так 💔 Вспомнила все и больше… Спасибо тебе, Александр, за эту версию. Хочу, чтобы у тебя все удавалось. На службе и на сцене. Жду твоих песен", — написала артистка под видео.

Напомним, Кристина Соловий еще в 2013 году пришла на «Голос країни» со сцен львовского андеграунда, чтобы страна услышала лемковские песни. Теперь же ее хиты «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» имеют миллионные просмотры на YouTube, а сама артистка собирает тысячные залы по всей стране.

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