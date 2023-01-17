Накануне Кристина Соловий дала интервью, в котором рассказала об артистках, повлиявших на нее своим творчеством. Она подчеркнула, что в этом списке никогда не было и не будет Тины Кароль, потому что "все ее самые популярные релизы – это российская музыка".



Тина Кароль с пассивной агрессией ответила своей коллеге, разместив в сторис на своей странице в Instagram отрывок из подкаста, где Кристина говорит о ее творчестве. Артиска коротко прокомментировала ролик, написав "Все будет хорошо" и добавив эмодзи, на котором изображена девушка, которой массируют голову, а также пару эмодзи со смехом.

Напомним, Кристина Соловий познакомилась с Тиной Кароль еще в 2013 году в третьем сезоне шоу "Голоса країни". Тогда она заявила, что уйдет из проекта, если к ней вернутся Тина Кароль или Александр Пономарев, потому что не хочет петь "российскую попсу".

"Думаю, что я продолжаю традиции украиноязычной женской попмузыки, эстрадной музыки. В 90-е годы первой была Руся, потом ранняя Ирина Билык, Руслана повлияла на меня. Два альбома украиноязычные крутые записала Ани Лорак с очень важными песнями... Даже несмотря на то, что Ани Лорак свалила в рашку и все просто перечеркнула, у нее есть эти два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла, украиноязычной песни. Все ее самые популярные релизы – это российская музыка", – убеждена Кристина.

Напомним, любимица Вакарчука Кристина Соловий удивила кадрами, которые нанимала в Херсоне.

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