Певица Кристина Соловий сделала смелые заявления в адрес Тины Кароль, с которыми многие согласились, другие же удивились, мол, где Соловей, а где Кароль.

Напомним, Соловей заявила, что все самые популярные релизы Тины – это российская музыка.

«…А у Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла, украиноязычной. Все ее самые популярные релизы – это российская музыка», - заявила Соловий, говоря об артистах, которые на нее повлияли.

По ее словам, вдохновлялась она в основном украинскими песнями Лорак, Билык и Русланы.

Добавим, что в свое время Соловий, принимая участие в шоу «Голос страны», отказалась идти в команду Тины Кароль, потому что не хочет «петь русскую попсу». В итоге Соловий попала в команду Святослава Вакарчука.

Критика Соловий в адрес Кароль зацепила поклонников Тины. Фанаты певицы спешно начали вспоминать, какие песни на украинском есть в репертуаре Тины Кароль. Другие же возразили: "Это она уже пела после 2014-го".

«Я не фанат, но еще помню черно-белый клип на песню "Нежно", еще помню "Не дождь, не снег...". То есть, песни на украинском она тоже исполняла. И они достаточно известны»,

«Правдиво заметила!», «По сравнению с российскими песнями у нее украинских песен можно по пальцам одной руки пересчитать. В 22 году альбом вышел и ни одной украинской песни»,

«Девочки, не ссорьтесь», «Кристинка Соловий – молодчина!»,

«Еще бы люди посмотрели интервью. Соловий сказала за период в начале карьеры Тины, тогда у нее и были русскоязычные хиты»,

«Кристина выразила свое мнение. Имеет право. И я полностью согласен с ней. Тина Кароль действительно сделала себе имя практически полностью русскоязычной попсой. Еще, достаточно клишированной. На украинский же, как и многие другие, перешла только после 24 февраля. Это, конечно, замечательно, но посмотрим, что будет дальше, я не уверен, что это не приспособленство. Кристина же, поет по-украински с самого начала карьеры…»,

«Нарисую тебе звезды, не дождь... Соловий зазвездилась, что ли!?», «Соловий всегда на украинском пела, а не только когда приперло, если вы понимаете. Пару песен Кароль не в счет».

Напомним, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка резко высказался по вопросу языка в Украине.

Также сообщалось, что Вакарчук рассказал, кто его мотивирует и придает силы.

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