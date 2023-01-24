Известная певица Тина Кароль решила ответить на один из агрессивных комментариев, в котором типичный критик заявил, что артистке пора "чем-нибудь" заняться. В ответ певица представила целую подборку кадров со свооих тренировок, поражая поклонников.
Не так давно звезда призналась, что потеряла вес только благодаря обновленному подходу к своему здоровью.
«Ежедневные стрессы, картизол на пике. .. только потом прозрение. Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно» - призналась Кароль.
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В комментариях фанаты и подписчики Тины Кароль выразили восхищение ее внешним видом без фотошопа:
«Невероятная 😍; Просто🔥Я себе представляю только, как это тяжело🥰; Покажете как правильно по горячим углям ходить?; Я уже пошла повторять;
Ты упорный и сильный человек по жизни!; Тинуся Ты Сильная Духом и Душой таких как ты людей в Мире мало; Тина, Вы сильная женщина, искренняя, и умная. Вы невероятно прекрасна, честна и искренне. Люблю Вас♥».
Напомним, мы писали, 37-летняя Кароль активно взялась за спорт.
"Это моя трансформация в спорте. Мой день сопровождается необычным действием – стойкой на гвоздях, к которому я пришла в этом году. Это больно" - говорила еще год назад Тина.
Напомним, певица Кристина Соловий поразила заявлением в адрес Тины Кароль.
Также сообщалось об ответе Тины Кароль – Соловий.
Также Politeka писала, что Кристина Соловий показала покорившего ее участника "Голос страны".