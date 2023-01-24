Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар звернувся до шанувальників із цікавою пропозицією.

"Я хочу, щоб ви почали їсти пшеницю. Вона проста, смачна і дуже українська. От просто спробуйте і відчуйте, як вас наповнює дуже сильна енергія. І щоб ви зрозуміли, що пшениця може бути у вашій їжі і бути доволі сучасною - зробимо салат", — пише Євген Клопотенко.

Для приготування нам знадобиться пшениця, оливки, помідори, твердий сир, синя цибуля, лимон, м'ята та олія.

"Для нього пшеницю залийте водою, дайте закипіти і варіть після закипання 30 хвилин. Потім змішайте її з оливками, томатами, горіховим сиром, м‘ятою, лимоном, синьою цибулею та олією. І от щось і дуже українське, і сучасне, і зрозуміле. Діліться цим рецептом, щоб допомогти мені поширювати ідею наших рідних продуктів", — наголосив переможець "Мастер Шеф".

Українці в коментарях підтримали Євгена Клопотенка, а також оцінили його футболку з томатами:

"Клас, схоже на марокканське табуле 👍🏻";

"Яка футболка🔥🔥🔥";

"Дуже гарна футболка🔥🔥 Ми в Люксембурзі теж такі хочемо❤️✌🏻".

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.