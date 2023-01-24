В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар обратился к поклонникам с интересным предложением.

"Я хочу, чтобы вы начали есть пшеницу. Она проста, вкусна и очень украинская. Вот просто попробуйте и почувствуйте, как вас наполняет очень сильная энергия. И чтобы вы поняли, что пшеница может быть в вашей еде и быть достаточно современной - сделаем салат ", - пишет Евгений Клопотенко.

Для приготовления нам понадобится пшеница, оливки, помидоры, сыр, синий лук, лимон, мята и масло.

"Для него пшеницу залейте водой, дайте закипеть и варите после закипания 30 минут. Затем смешайте ее с оливками, томатами, ореховым сыром, мятой, лимоном, синим луком и растительным маслом. И вот что-то и очень украинское, и современное, и понятное. Делитесь этим рецептом, чтобы помочь мне распространять идею наших родных продуктов", - подчеркнул победитель "Мастер Шеф".

Украинцы в комментариях поддержали Евгения Клопотенко, а также оценили его футболку с помидорами:

"Класс, похоже на марокканское табуле 👍🏻";

"Какая футболка🔥🔥🔥";

"Очень хорошая футболка 🔥🔥 Мы в Люксембурге тоже такие хотим❤️✌🏻".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.