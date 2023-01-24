Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нове фото у незвичайному образі та заінтригувала шанувальників піснею українською мовою.

Як видно, на новій фотографії Світлана знята у локації, схожій на пляж чи пустелю, мабуть, вона була зроблена десь на відпочинку. Перед камерою зірка з'явилася в тонкій світлій сукні на бретельках, яка підкреслила її жіночні форми. Її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі яскравий макіяж і сумний вираз.

У підписі до публікації Лобода написала, мабуть, рядки з нової пісні українською мовою: "Згадай, як лежали щасливі та прощені. Та як хотілося падати глибоко. Ми як самотні планети у просторі. Що загубилися…". Прихильники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Новий альбом дуже скоро".

"Дуже чекаємо на нову пісню".

"На Джулію Робертс схожа".

"Так хочеться почути ці красиві рядки".

"Вау, це новий трек?"

"Яка неймовірна".

"Дуже чекаємо на нову пісню".

"Які гарні слова…".

"Скоріше б почути цей трек".

"Я завжди до вас добре ставилася, але після того, як ви показали себе, як людина, почала любити".

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