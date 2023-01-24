Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое фото в необычном образе и заинтриговала поклонников песней на украинском языке.

Как видно, на новой фотографии Светлана запечатлена в локации, похожей на пляж или пустыню, видимо, он была сделана где-то на отдыхе. Перед камерой звезда пояивлась в тонком светлом платье на бретельках, которое подчеркнуло ее женственные формы. Ее волосы распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице яркий макияж и печальное выражение.

В подписи к публикации Лобода написала, видимо, строки из новой песни на украинском языке: "Згадай, як лежали щасливі та прощені. Та як хотілося падати глибоко. Ми як самотні планети у просторі. Що загубилися…". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Новый альбом очень скоро".

"Очень ждем новую песню".

"На Джулию Робертс похожа".

"Уж так хочется услышать эти красивые строчки".

"Вау, это новый трек?".

"Какая невероятная".

"Очень ждем новую песню".

"Какие красивые слова…".

"Скорее бы услышать этот трек".

"Я всегда к вам хорошо относилась, но после того, как вы показали себя, как человек, стала обожать".

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