Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз артист опублікував відео, на якому показав чуттєві кадри зі своєю колегою по дуету.

Як виявилося, Макс знявся у кліпі з українською співачкою Любов'ю Фоменко, яка виступає під сценічним ім'ям ETOLUBOV. У ролику звучить дуетна пісня "Риму", Макс та Люба грають закохану пару. Причому, вони виглядають дуже ніжно і чуттєво, Барських бере обличчя дівчини у свої долоні, гладить її і майже цілує.

У підписі до публікації Макс написав: "Ловіть свіжу хвилю нової музики. "Римую" у новому звучанні, як вам?". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Де можна завантажити? Я не можу знайти нову версію".

"Було б чудово, щоб українські артисти всі російськомовні хіти заспівали українською мовою".

"Дуже красиво! Дуже красива пісня та найкрасивіший дует! Хотілося б ще почути пісню Макс&Любов. Така ніжність".

"Що це за дівчина, взагалі вперше бачу та чую про таку".

"Так, подобається. Обидва варіанти. І дівчина ця подобається, як вона співає. Вона така природно-природна, як на мене".

"Просто вогонь. Кожному в серці, але по-своєму".

"Такі красиві".

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