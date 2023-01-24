Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал видео, на котором показал чувственные кадры со своей коллегой по дуэту.

Как оказалось, Макс снялся в клипе с украинской певицей Любовью Фоменко, которая выступает под сценическим именем ETOLUBOV. В ролике звучит дуэтная песня "Римую", Макс и Люба играют влюбленную пару. Причем, выглядят они очень нежно и чувственно, Барских берет лицо девушки в свои ладони, гладит ее и почти целует.

В подписи к публикации Макс написал: "Ловите свежую волну новой музыки. "Римую" в новом звучании, как вам?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Где можно скачать? Я не могу найти новую версию".

"Было бы здорово, чтобы украинские артисты все русскоязычные хиты спели на украинском языке".

"Очень красиво! Очень красивая песня и самый красивый дуэт! Хотелось бы еще услышать песню Макс&Любовь. Такая нежность".

"Что это за девушка, вообще в первый раз вижу и слышу о такой".

"Да, нравится. Оба варианта. И девушка эта нравится, как она поет. Она такая естественно-естественная, как по мне".

"Просто огонь. Каждому в сердце, но по-своему".

"Такие красивые".

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