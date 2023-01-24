21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Софія Євдокименко ефектно повідомила, що після поїздок до Лондона, Італії та Лос-Анджелеса, вона нарешті знову повернулася до Нью-Йорка. Модель показала декілька кадрів, зроблених на Мангеттені, на яких вона позує в шовковій спідниці, світлому трикотажному светрі та в модному пуховику.

"🤍", — на стала онучка Ротару заморочувати з підписом до фото.

Шанувальники в коментарях підтримали Соню та засипали її компліментами:

"Я хочу бути тобою, коли виросту";

"вона повернулася до міста 😍❤️";

"Красуня!";

"Незрівнянно!😍".

Оцінило в коментарях та просто лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і бабуся Софія Ротару, і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.