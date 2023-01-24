21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз София Евдокименко эффектно сообщила, что после поездок в Лондон, Италию и Лос-Анджелес, она наконец снова вернулась в Нью-Йорк. Модель показала несколько кадров, сделанных на Манхэттене, на которых она позирует в шелковой юбке, светлом трикотажном свитере и модном пуховике.

"🤍", - не стала внучка Ротару заморачиваться с подписью к фото.

Поклонники в комментариях поддержали Соню и засыпали ее комплиментами:

"Я хочу быть тобой, когда вырасту";

"она вернулась в город 😍❤️";

"Красавица!";

"Бесподобно!😍".

Оценило в комментариях и просто лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и бабушка София Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все жевырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.