21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.
Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз София Евдокименко эффектно сообщила, что после поездок в Лондон, Италию и Лос-Анджелес, она наконец снова вернулась в Нью-Йорк. Модель показала несколько кадров, сделанных на Манхэттене, на которых она позирует в шелковой юбке, светлом трикотажном свитере и модном пуховике.
"🤍", - не стала внучка Ротару заморачиваться с подписью к фото.
Поклонники в комментариях поддержали Соню и засыпали ее комплиментами:
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"Я хочу быть тобой, когда вырасту";
"она вернулась в город 😍❤️";
"Красавица!";
"Бесподобно!😍".
Оценило в комментариях и просто лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и бабушка София Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все жевырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.
Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.
Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.
Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.