Цього разу на своїй сторінці в Instagram Даніель Салем розповів про нещастя, яке трапилося з його побратимом В'ячеславом Кондратюком.

"«Напарник» — це не просто слово! «Друг» — це не просто слово! «Військовий» — це не просто слово! Тепер я знаю це точно. Як і те, чому один в полі часто не воїн. І як важливо, коли спину прикриває хтось надійний. Цей час мене навчив стільком важливим речам! Бо, виявляється, команда — це не порожні гучні слова із мотиваційних спічів. Це коли ти довіряєш своєму братові більше, ніж собі! Так просто написати: дякую тобі, що прикрив. Але так важко пояснити СКІЛЬКИ стоїть за цим. У той момент, коли ти почув моє: «ПОРОЖНІЙ», коли у мене закінчився короб з куліметним боєпрепасом, ти витяг із рюкзака інший короб, подав його мені і перекрив вогнем у сторону ворога!", — пише ведучий.

Слава виручив Даніеля, але отримав серйозну травму руки.

"Без сумніву! Жодного зайвого руху! Воїн! Навіть, коли прилетіло…Найстрашніше на війні лякатися за своїх. Це ще одна мудрість від теперішнього часу… Але, друже, ми знову кажемо легендарне: «Не цього разу!». Скоро рука твоя буде працювати, як раніше і ми знову підемо на завдання разом. У нас ще купа справ, брате. Ніхто крім нас! А тепер я маю попросити допомоги у вас. У нашого Слави, мого напарника, попереду багато операцій і довгий відновлювальний процес. Напишіть йому слова підтримки, щось тепле і щире. Він на це заслуговує! він прекрасний син, вірний чоловік, найкращий із друзів, патріот і хоробрий воїн. Напишіть… на хороші слова не можна скупитись!!!", — наголосив Салем.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю донькою.

Як Politeka повідомляла, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення росії.