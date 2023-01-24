В этот раз на своей странице в Instagram Даниэль Салем рассказал о несчастье, которое случилось с его напарником Вячеславом Кондратюком.

"Напарник" - это не просто слово! "Друг" - это не просто слово! "Военный" - это не просто слово! Теперь я знаю это точно. Как и то, почему один в поле часто не воин. И как важно, когда спину прикрывает кто-то надежный... Это время меня научило стольким важным вещам!П отому что, оказывается, команда - это не пустые громкие слова из мотивационных спичей. Это когда ты доверяешь своему брату больше, чем себе! Так просто написать: спасибо тебе, что прикрыл. Но так трудно объяснить СКОЛЬКО стоит за этим. В тот момент, когда ты услышал мое: «ПУСТОЙ», когда у меня кончился короб с пулеметным боепрепасом, ты вытащил из рюкзака другой короб, подал его мне и перекрыл огнем в сторону врага! – пишет ведущий.

Слава выручил Даниэля, но получил серьезную травму руки.

"Без сомнения! Никакого лишнего движения! Воин! Даже когда прилетело… Самое страшное на войне пугаться за своих. Это еще одна мудрость настоящего времени… Но, друг, мы снова говорим легендарное: «Не в этот раз!». Скоро рука твоя будет работать, как раньше и мы снова пойдем на задание вместе .У нас еще куча дел, брат. Никто кроме нас! А теперь я должен попросить помощи у вас. У нашего Славы, моего напарника, впереди много операций и долгий восстановительный процесс. Напишите ему слова поддержки, что-то теплое и искреннее. Он этого заслуживает! он прекрасный сын, верный муж, лучший из друзей, патриот и храбрый воин. Напишите… на хорошие слова нельзя скупиться!!!", — подчеркнул Салем.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

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Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.