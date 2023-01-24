Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва ділиться в Інстаграм різними анонсами своїх майбутніх концертів, анонсує музичні новинки та вражає змінами образу. На цей раз Надя представила також невеликий уривок, інтригуючи новою україномовною піснею.

Так, цього разу Дорофєєва представила короткий ролик і звернулася до фанів:

«Привіт… Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду», – написала она фразу из своей новой песни.

Співачка відображена у сірій майці з розпущеним волоссям та з мінімумом макіяжу.

У мережі почали реагувати:

«Вона його питала та плакала; Перелякані люди; Пісня буде дуже глибока і до сліз 💔 це одразу відчувається; Навіть не сумніваюся, що плакатиму під час перегляду відео та прослуховування пісні;

Ну звичайно! У такий важкий час обіймай Надю, а не своїх дітей та дружину 🤦‍♀️ Бідолашні дітки… Ненавиджу жінок, які руйнують їхні сім'ї» - пишуть у мережі.

Багато хто звертає увагу на скандальне розлучення з Володимиром Дантесом через десять років стосунків і нового коханого, яке розлучилося вже вдруге і раніше було другом їхньої родини.

Надя Дорофєєва воліє не обговорювати це, всіляко наголошуючи на сольній кар'єрі та успіхах на творчому майданчику.

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